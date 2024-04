Pietro Fanelli, il giallo del video in cui insulta l'Isola dei Famosi: «Programma osceno, per la notorietà si fa di tutto»

di Cristina Siciliano

Pietro Fanelli è sicuramente tra i protagonisti indiscussi di questa ultime edizione dell'Isola dei Famosi. Per sua stessa definizione, il naufrago, nella vita reale è un poeta influencer che scrive romanzi di filosofia e aforismi ma in Honduras non riesce proprio a farsi amare dai suoi compagni. Proprio nelle ultime ore è spuntato sui social un vecchio video di Pietro dove non parla proprio bene del reality condotto da Vladimir Luxuria. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio il poeta.

Cosa ha detto Pietro Fanelli

Il video è stato pubblicato proprio da Pietro Fanelli sul suo profilo Tiktok e proprio nelle ultime ore sta facendo il giro del web.

Numerosi sono stati i commenti degli utenti del web al video che Pietro ha pubblicato sul suo profilo. «Perché l'hai fatto?», scrivono la maggior parte dei follower.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA