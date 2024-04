Isola dei Famosi, Pietro “in fuga” dai naufraghi: «Voglio costruire una capanna solo per me»

di Cristina Siciliano

Prima notte su Playa Espinada e prime discussione tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi. L'atteggiamento di Pietro continua ad infastidire molti naufraghi e in particolar modo Peppe e della modella Khady. I concorrenti sono stanchi della scarsa collaborazione di Pietro ed è per questo che non risparmiano le critiche nei suoi confronti e si dicono pronti a prendere dei provvedimenti. «Io stavo godendo semplicemente del mio momento in mare ma il gruppo ha voluto la mia presenza in quanto uomo forte - ha sottolineato Pietro -. Ho provato ad accendere il fuoco con tutte le mie forze ma non ci sono riuscito. Sono stanco e debole».

Lo sfogo di Pietro

Pietro ha spiegato durante il daytime dell'Isola che vuole allontanarsi dal gruppo di naufraghi. «La capanna si è rotta e non abbiamo ancora acceso il fuoco - ha sottolineato Pietro -.

Il naufrago ha aggiunto: «Non ho alcun interesse ad aggiustare la capanna perché penso vada bene anche così. Basta che ci sia il tetto poi va bene tutto».

