Isola dei Famosi, Pietro Fanelli irrita i naufraghi. Khady Gueye furiosa: «Cafone e arrogante»

di Cristina Siciliano

Si respira un'aria tesa su Playa Espinada. Alcuni naufraghi dell'Isola dei Famosi non sopportano il comportamento di Pietro Fanelli. Il motivo? Mentre tutti cercano di fare il possibile per riuscire a sopravvivere al meglio sull'isola, Pietro si è preoccupato solo di costruire «un tempio». La modella Khady Gueye non è apparsa convinta di questo gesto: «Ma è una tomba vicino a dove alloggiamo?».

Pietro non vuole sentire ragione e continua a mostrare poca collaborazione. Proprio per questo motivo alcuni naufraghi hanno già palesato il loro disappunto nei confronti del poeta.

Le polemiche

Pietro Fanelli ha più volte dichiarato di essere una persona solitaria. «Ma chi me l'ha fatto fare? Io - ha sottolineato Pietro - con le persone che non amo non riesco a stare sempre insieme.

Di conseguenza, vedendolo sprecare shampoo, la modella Khady Gueye si è infuriata: «Ma dove vivi tu? Puoi essere arrogante e cafone ma fino a un certo punto».

«O sta facendo il personaggio oppure è un bambino nella vita», ha concluso lapidario Peppe Di Napoli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA