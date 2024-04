Amici, il retroscena di Holden tagliato: cosa ha fatto prima di tornare in Casetta?

di Dajana Mrruku

La sesta puntata del serale di Amici è giunta al termine e ha visto la ballerina Sofia salutare i suoi compagni di viaggio, portandosi a casa una borsa di studio per New York, alla Joffrey Ballet School. A finire nel ballottaggio a tre sono stati lei, Martina e, con grande sorpresa del pubblico, anche Holden. Da sempre uno dei cantanti preferiti, il ragazzo è rimasto stupito, ma ormai la gara si fa sempre più intensa e difficile.

Fortunatamente riesce a salvarsi già nella fase finale e a rischio eliminazione finiscono solo Martina e Sofia che hanno scoperto il verdetto una volta rientrate in Casetta. Poco prima di lasciare lo studio, Holden ha chiesto il permesso a Maria De Filippi di fare qualcosa che, però, è stato tagliato il fase di montaggio. Che cosa voleva fare Holden?

L'abbraccio di Holden

Poco prima di lasciare lo studio, Holden ha notato una bambina molto dolce che allungava le mani verso di lui perché avrebbe voluto abbracciarlo. Il cantante l'ha notata tempestivamente e, una volta giunti verso la chiusura della puntata, ha chiesto a Maria De Filippi il permesso di poter andare verso quella bambina speciale e di poterla abbracciare.

Nonostante il momento sia stato filmato dalle telecamere e visto dalpubblico presente in studio, in fase di montaggio questa scena è stata tagliata. Secondo alcuni, il motivo dietro questa scelta è da ricercare nell'età della piccola: la bambina, infatti, era minorenne e non sarebbe potuta apparire in televisione dopo la mezzanotte.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Aprile 2024, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA