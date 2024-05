Vacanza da incubo, pensionata torna a casa con 50 punture di insetto: «Hotel senz'acqua, nessuno puliva. Non accetterò il risarcimento»

di Serena De Santis

Ha prenotato una vacanza per festeggiare il suo compleanno, così da rendere memorabile il suo giorno speciale. Peccato che, però, il soggiorno in hotel si sia rivelato un'esperienza da incubo. È accaduto a una pensionata di Glasgow, che è tornata a casa dal resort con 50 punture di insetto che, con il passare delle settimane, si sono trasformate in piaghe.

Hotel senza acqua

Marjorie McCance ha compiuto 66 anni alla fine di aprile. Per festeggiare il suo compleanno ha deciso di organizzare una breve vacanza a Capo Verde, nel nord ovest dell'Africa, insieme a suo marito e ai suoi amici. Ma, non appena sono arrivati in hotel, hanno trovato una brutta sorpresa. Entrati in stanza, infatti, Marjorie e i suoi invitati hanno provato a farsi una doccia e a lavarsi le mani, ma quando hanno aperto i rubinetti non usciva un filo d'acqua.

Parlando con la reception e con gli altri ospiti del resort, la 66enne ha scoperto che la struttura era senz'acqua da due giorni a causa di un guasto nei tubi. «Non potevo credere a ciò che stavo vedendo - ha dichiarato Marjorie McCance al Glasgow Times -. Le persone per lavarsi o per tirare gli sciacquoni utilizzavano dei contenitori con dentro dell'acqua vecchia e sporca.

Le punture di insetto

La vacanza, però, non è migliorata. La sporcizia dell'hotel ha iniziato ad attirare diversi insetti, che hanno punto molti degli ospiti della struttura. Tra questi anche Marjorie McCance, che ha subito 50 punture su tutto il corpo. «Le punture erano molto dolorose - ha spiegato -. Ho provato più volte a chiedere alla reception dei consigli su come curare le punture, ma nessuno mi ha mai dato una mano. Le punture si sono infettate e sono diventate piaghe. Adesso sono piena di segni».

L'acqua è tornata alle otto di mattina di lunedì 29 aprile, ma i turisti sono rimasti a bocca aperta quando hanno aperto il rubinetto. L'acqua, seppur tornata, non era potabile: era marrone e sporca. Di conseguenza, nessuno è riuscito a utilizzarla per lavarsi.

Il risarcimento

Marjorie McCance ha speso per la vacanza 1.800 sterline (poco più di 2mila euro). Prima di tornare a casa, la pensionata si è lamentata con lo staff del pessimo soggiorno. L'hotel ha proposto di risarcirla con 120 sterline (quasi 140 euro), ma lei ha rifiutato. «Quella proposta mi sembrava un insulto - ha concluso la donna -. Ho speso molto per quella vacanza, 120 sterline non risolveranno certo il problema che ho adesso su tutto il corpo. L'hotel poteva fare molto di più per risolvere la situazione».

