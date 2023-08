«La vacanza a Capri? Un incubo»: il video della modella di OnlyFans scatena le polemiche

L'Europa e l'Italia soprattutto sono mete ambitissime per i viaggi di americani e australiani. Il fascino e l'attrazione per il vecchio continente è sempre alto, ma nell'ultimo periodo iniziano a diventare sempre più numerose le voci fuori dal coro di coloro che, in realtà, hanno vissuto un'esperienza non entusiasmante.

L'ultima ad aggiungersi a questa lista nera per il turismo nostrano è la modella di OnlyFans Mikaela Testa. Lei, australiana, ha sempre sognato di viaggiare in Europa e scoprire le meraviglie d'oltreoceano che ha sempre sentito solo raccontare. Un viaggio che ha deciso di intraprendere quest'estate e che adesso, però, descrive come un vero e proprio incubo.

La modella OnlyFans scatena la polemica

Mikaela in Australia è una vera e propria celebrità. Da quando ha aperto un proprio canale sulla piattaforma social a luci rosse, la sua notorietà è schizzata alle stelle e su TikTok conta più di 2 milioni di follower.

E nelle ultime ore sta facendo discutere il suo video in cui palra male dell'Europa, ma soprattutto dell'Italia e di Capri. «Siete tristi perché vorreste viaggiare in Europa, ma non potete farlo? Nessuna paura: è un'esperienza sopravvalutata. Per me è stato un incubo», racconta nel video che è subito diventato virale, dividendo gli utenti del web e scatenando un dibattito senza precedenti.

La 23enneè una delle più grandi influencer australiane e, sicuramente, le sue parole contro l'Italia e la bellissima Capri non sono una bella pubblicità al Bel Paese. «Ho girato tutta l'Europa quest'estate in compagnia dei miei amici, ma quanto visto in Italia è stato davvero orribile: stavo inciampanfo in un gatto morto, per raggiungere un posto devi camminare per ore e il caldo è davvero insopportabile. Un incubo», spiega la giovane.

«Ho sempre sentito dire che viaggiare in Europa è la cosa più bella che un australiano possa fare. Tutti fanno sembrare questi posti meravigliosi, ma non è così. Nessuno parla mai delle cose negative ed è giusto che io lo faccia per mettervi in guardia».

E mentre scorrono le immagini di lei e i suoi amici a bordo di uno yacht, tra le acque cristalline di Capri, prosegue: «Siamo stati in giro per l'Europa tre mesi e non vedo l'ora di tornara a casa.

Fortunatamente, sotto al suo post ci sono tanti utenti dei social che le vanno contro, ma anche chi condivide al 100% le sue parole...

