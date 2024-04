Noemi e Francesca Fagnani a "Che Tempo Che Fa": «Manca solo Daniele De Rossi». La risposta a sopresa del tecnico della Roma

di Redazione Web

Noemi, Francesca Fagnani e Daniele De Rossi. Cosa li accomuna? La Roma. Il mister, simbolo del club e ora allenatore, si è reso protagonista di un simpatico siparietto con la cantante. Noemi sarà ospite con la giornalista Fagnani a "Che tempo che fa", annunciata dal profilo social del programma con una foto che ritrae la cantante e la conduttrice di "Belve" allo stadio, grandi tifose giallorosse.

«Manca solo Daniele De Rossi», ha commentato Noemi. La risposta dell'ex capitano non si è fatta attendere: «C’ho da fa', c’ho da fa'…», accompagnato dall'emoticon sorridente. Nel pomeriggio di domani 28 aprile, infatti, la squadra capitolina andrà allo stadio Maradona per il match contro il Napoli. La cantante, a quel punto, non può far a meno di constatare con un categorico e incoraggiante: «C’hai ragione mister. Daje». Non poteva mancare il commento da parte del programma di Fabio Fazio: «In bocca alla lupa per domenica», l'augurio a De Rossi.

Tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Noemi, ospite da Fabio Fazio, presenterà in anteprima televisiva il suo nuovo singolo "Non ho bisogno di te".

E ancora: il Presidente del Coni Giovanni Malagò; Franco Di Mare, in libreria con “Le parole, per dirlo. La guerra fuori e dentro di noi”; il content creator e divulgatore Edoardo Prati; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Tito Boeri; la Vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra.

