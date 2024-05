Studenti in tenda contro il caro affitti, locazioni brevi e gentrificazione. Cosa (non) è cambiato dopo un anno di protesta

Un anno fa spuntava una tenda davanti al Politecnico di Milano. Era di Ilaria Lamera, studentessa fuorisede che aveva deciso di protestare attivamente per accendere i riflettori su un problema: il prezzo alle stelle degli affitti a Milano e il conseguente dissanguamento economico degli studenti e delle loro famiglie. Quella tenda è diventata in poco tempo un simbolo, una calamita che nei giorni successivi ha attirato altri studenti come Ilaria a protestare. Ma non solo a Milano, anche in altre città, soprattutto a Roma, in molti hanno accolto e fatto loro la contestazione.

«L'8 maggio dell'anno scorso ci siamo accampati davanti al Rettorato della nostra università per protestare contro il caro affitti a Roma, per il diritto alla casa e il diritto allo studio», hanno ricordato oggi i giovani di Sinistra Universitaria Sapienza sui social. «Dopo un anno - si legge - gli affitti oscillano tra i 500 e i 600 euro al mese, non solo nei quartieri universitari. Nonostante abbiamo ottenuto tavoli e confronti diretti con la rettrice, gli atenei del Lazio e la Regione, il problema rimane. Non possiamo rinunciare agli studi universitari per il caroaffitti», il grido dall'allarme degli studenti.