Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme in Spagna: nuovo amore per la ex di Bonolis? Cosa ha detto lui

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono una nuova coppia? Ancora non è dato saperlo ma i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre trascorrevano un weekend all'insegna del relax e del riposo a Palma di Maiorca, in Spagna. Entrambi, in questo momento, sono molto impegnati con il lavoro perché l'autrice televisiva è l'opinionista dell'Isola dei Famosi, mentre il ballerino di Ballando con le Stelle è sempre sulla pista da ballo... o quasi. Madonia è stato ospite di Viva Rai2! condotto da Fiorello e ha ballato insieme a Carmen Russo sulle strisce pedonali davanti al Foro Italico facendo divertire i guidatori fermi al semaforo.

Le dichiarazioni di Angelo Madonia

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono "stati beccati" insieme in Spagna ma nessuno dei due ha rivelato nulla in merito a un possibile flirt o, addirittura, nuovo amore. Il ballerino di Ballando con le Stelle, però, è stato intercettato da Chi a cui ha rivelato: «Conosco Sonia da poco ma è una cara amica, una persona simpaticissima e intelligente». Insomma, Madonia non si è sbilanciato più di tanto ma gli amanti del gossip pensano che i due potrebbero essere una bella coppia. Nel frattempo, Sonia si diverte con il suo cagnolino Beppe e con i bizzarri acquisti fatti online: nelle scorse ore, ha mostrato su Instagram la sua nuova lavatrice per le scarpe.

La storia con Ema Stokholma

Angelo Madonia è stato il fidanzato di Ema Stokholma, speaker di Rai Radio 2, conosciuta proprio a Ballando con le Stelle.

