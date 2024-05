Sarah Toscano, i dubbi dopo la vittoria di Amici: «Sanremo? Non so se andrò: ho solo 18 anni»

di Cristina Siciliano

La vittoria di Amici è solo l'inizio del suo percorso: Sarah Toscano, 18 anni compiuti da poco, è riuscita a conquistare il pubblico non solo con le sue canzoni ma anche alle sue fragilità e il suo modo di fare. A distanza di qualche settimana dalla vittoria di Amici, Sarah è tornata a parlare del suo percorso musicale, del successo dei suoi pezzi e soprattutto ha rivelato che per il Festival di Sanremo potrebbe essere ancora un po' presto.

Le parole di Sarah Toscano

«Non so se andrei a Sanremo. Ho soltanto 18 anni, non ho il senso di dover fare tutto subito, non sento "adesso o mai più", non sempre la velocità è una virtù. So che questo è un periodo importante e ho i fari addosso ma questo non significa che per forza devo prendere, fare e andare.

L'ex allieva di Amici ha concluso: «Adesso è un po' tutto surreale, a tratti non ci credo. Sono umana, non sono la migliore e non devo fare tutto in modo perfetto. Voglio fare questo nella vita ma non voglio sentire le pressioni».

