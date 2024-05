X Factor 2024, Giorgia conduttrice e fuori Fedez: chi sono i quattro nuovi giudici (con una vecchia conoscenza)

Aria di cambiamenti per la nuova edizione di X Factor che cambia totalmente le carte in tavola e porta un nuovo cast pronto ad accogliere i nuovi talenti. Dalla conduzione, al tavolo della giuria, ecco chi sono i nuovi protagonisti dellan nuova edizione del talent show. Al timone di X Factor 2024, per la prima volta, arriva Giorgia. La cantante di "Gocce di memoria" sta per prendere il posto di Francesca Michielin che ha condotto l'ultima edizione del talent show. Grandi cambiamenti anche al tavolo della giuria.