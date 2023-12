Sonia Bruganelli, il messaggio criptico dopo la reunion di famiglia con Paolo Bonolis: ritorno di fiamma o nuovo in vista?

di Redazione web

Sonia Bruganelli è molto attiva sui propri profili social e, ogni giorno, racconta ai suoi fan come trascorre le sue giornate o i suoi nuovi progetti di lavoro. L'autrice, poi, ha sempre dichiarato di essere molto legata alla famiglia e, per lei, i suoi figli sono le persone più importanti della sua vita. Proprio per loro, ha deciso di mantenere un rapporto sereno con l'ormai ex marito Paolo Bonolis insieme al quale ha anche trascorso il Natale. Una storia Instagram, tuttavia, ha insospettito i suoi fan: Sonia potrebbe avere un nuovo amore o ci potrebbe essere un ritorno di fiamma con il conduttore?

La storia Instagram di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ama condividere sui social i propri pensieri e le proprie emozioni ma le piace anche lasciare messaggi che potrebbero essere definiti come "criptici" e, così, è successo anche di recente. Infatti, l'ex opinionista del Grande Fratello, ha pubblicato una storia Instagram in cui tiene in mano un cuoricino di stoffa con su scritto "Love" ovvero "Amore" e a mo di didascalia, aggiunge: «La vita...». Ad accompagnare il tutto, poi, si sente il brano di Francesco Gabbani intitolato "Spazio Tempo" che recita: «E poi così, il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno...». I fan di Sonia, quindi, si sono chiesti se non si riferisse proprio a un ritorno di fiamma con Paolo Bonolis, con il quale è stata sposata per più di vent'anni o se, invece, nella sua vita ci sia un nuovo amore. Al momento, la scrittrice non si è sbilanciata.

L'amore per Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, però, dopo la separazione da Paolo Bonolis ci ha sempre tenuto a dire che l'amore si può anche trasformare e che può assumere forme diverse nel tempo e quindi, proprio per questo, il conduttore sarà sempre al suo fianco, anche per il bene dei loro figli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA