Sebastiano Guazzeroni: ecco chi è l'alfiere di Mattarella che a soli otto anni ha salvato la vita al papà

Sebastiano Guazzeroni, classe 2015, residente a Paciano, un comune in provincia di Perugia, è uno dei 29 Alfieri della Repubblica scelti dal Presidente Sergio Mattarella grazie alla sua storia fatta di coraggio e altruismo. Quando aveva solo otto anni il piccolo Sebastiano si è trovato da solo in mezzo al bosco con il papà che ha avuto un malore, da solo ha corso diversi chilometri per cercare aiuto e salvare così la vita al genitore. Per questo motivo lo scorso anno ha ricevuto un encomio dal il sindaco di Paciano Riccardo Bardelli a nome di tutto il consiglio comunale. "



La motivazione

Sebastiano Guazzeroni è stato scelto tra i 29 Alfieri della Repubblica per il coraggio dimostrato, nonostante la giovanissima età, di fronte al malore accusato dal padre.

Sebastiano camminava nei boschi dell'Umbria insieme al padre. Una delle tante escursioni che erano soliti compiere insieme. All'improvviso, nel mezzo della camminata, il papà di Sebastiano ha accusato un malore ed è svenuto. Il bambino, spaventato ma lucido, ha pensato bene di tornare indietro lungo il sentiero che aveva percorso e, dopo una corsa di quasi due chilometri, ha finalmente incontrato delle persone che lo hanno aiutato ad attivare i soccorsi. É grazie alla sua azione che gli aiuti sono arrivati in tempo utile e che suo padre ha potuto evitare gravi conseguenze.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 17:42

