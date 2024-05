Katia Ricciarelli la confessione: «Io e Pippo Baudo abbiamo perso un figlio prima delle nozze». Poi la rivelazione su Alberto Sordi

di Dajana Mrruku

Katia Ricciarelli sarà una delle protagoniste delle prossime interviste di Monica Setta, in "Storie di donne al bivio". La puntata, che andrà in onda il 21 maggio su Rai2 ripercorre la vita della cantante e dei suoi cortaggiatori. Tra questi, ovviamente anche Pippo Baudo, con cui si è sposata il 18 gennaio 1986, giorno del suo quarantesimo compleanno, e da cui si è separata nel 2004.

Sulla sua relazione con il celebre conduttore, la Ricciarelli fa una confessione inaspettata.

Gli amanti di Katia Ricciarelli

«Io e Pippo Baudo abbiamo perso un figlio prima di sposarci e abbiamo provato ad averne un altro con la procreazione assistita», ha rivelato Katia Ricciarelli durante l'intervista con Monica Setta.

«L'ho amato molto e sono stata gelosissima anche se prima di lui avevo avuto amori importanti e grandi passioni», racconta la Ricciarelli, facendo riferimento a José Carreras, di cui racconta: «Quando ci vedevamo in albergo le nostre valigie restavano puntualmente all'ingresso, perché appena entrati in camera finivamo a letto a fare l'amore senza preliminari.

Ma non solo Carreras, anche Alberto Sordi corteggiò la bellissima Katia Ricciarelli, a colpi di bouquet da cento rose rosse alla volta: «Era un uomo passionale, tra noi non ci furono solo baci, come dissero. Alberto mi presentò alle sorelle, mi portò a casa anche se sapevo che non si sarebbe mai sposato. Dicevano che fosse tirchio, con me era generosissimo».

