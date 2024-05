Flavio Briatore rivela sui social come si sfoga il figlio Nathan Falco a 14 anni

di Cristina Siciliano

Flavio Briatore versione «papà proud 2.0» di suo figlio Nathan Falco. Sembra ieri che il figlio di Elisabetta Gregoraci e dell'imprenditore camminava mano nella mano con mamma e papà per le strade di Monaco guardandosi intorno con aria curiosa. Oggi invece Nathan ha 14 anni ed è decisamente cresciuto. A dimostrarlo con orgoglio è Flavio Briatore che ha condiviso un video nelle sue ultime Instagram stories che riprende Nathan, con tanto di guantoni alla mano e intento a fare il suo allenamento settimanale di boxe. Con costanza e dedizione, il 14enne sembra intenzionato a portare avanti il suo programma di training con il suo allenatore.

Il video

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore per tenersi in forma non si limita al workout in palestra ma tira calci e pugni al sacco. Un allenamento perfetto per tonificare gambe e glutei, scolpire le braccia e addominali.

Il doppio nome

Elisabetta Gregoraci nei giorni scorsi, durante l'intervista condotta da Diletta Leotta a Mamma Dilettante, ha rivelato che suo figlio Nathan in realtà ha due nomi. «Si chiama così perché significa "dono di Dio" - aveva dichiarato -. Io e Flavio abbiamo litigato perché a me non piaceva il nome Falco mentre a lui non piaceva il nome Nathan. Per questo motivo la scelta del doppio nome».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA