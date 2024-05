Monia La Ferrera, Josh Rossetti e la dolce dedica: «Ti amo fino alla luna»

di Redazione web

Monia La Ferrera e Josh Rossetti fanno coppia fissa, ormai, da diversi mesi e i due sembrano davvero molto innamorati. Lei vive a Catania insieme alle figlie e lui a Milano ma la distanza non sembra affatto essere un problema, dato che molto spesso, lui o lei sono nella città dell'altro. Monia e Josh, poi nonostante le aspre critiche per la loro differenza di età (l'ex gieffina ha 35 anni e il cantante 26), continuano a dimostrarsi amore anche sui social e così ha fatto il rapper proprio nelle sue ultime storie Instagram.

La dedica di Josh Rossetti

Qualche giorno fa, Monia La Ferrera aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in compagnia del fidanzato Josh Rossetti: sono in bagno e lei, in braccio a lui che dà le spalle allo specchio, scatta un selfie. L'immagine aveva riscosso molto successo tra i follower dell'ex gieffina a cui la coppia piace molto, anche se, qualcuno aveva avuto da ridire e aveva commentato con pensieri del tipo: «Non dimenticare che sei una mamma... stai facendo la 15enne» oppure ancora «Anche io sono innamorata e felice ma mica mi faccio le foto in bagno...». Monia aveva risposto: «Quindi solo perché ho due bambine, non ho il diritto di mostrarmi felice?».

Proprio poco fa, Josh ha postato nelle sue storie la stessa foto e ha aggiunto una dedica per la compagna: «Ti amo fino alla luna».

La cena con Greta, Sergio e Rosy Chin

Nelle scorse ore, Josh Rossetti ha pubblicato alcune storie Instagram in cui mostra di essere al ristorante insieme alla sorella Greta Rossetti, al suo fidanzato Sergio D'Ottavi e anche all'ex gieffina Rosy Chin. Con loro non c'è Monia La Ferrera perché è in Sicilia.

