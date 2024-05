Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, amore a gonfie vele: la rivelazione inaspettata sorprende i fan

di Luca Uccello

La cosa si fa seria. Non che prima non lo sia stato. Ma quando c'è la volontà di avere un figlio cambia tutto. Qui si parla di costruire una famiglia insieme. Una famiglia che loro sentono già. Ma dopo la confessione di Giulio Berruti cambia tutto: «Maria Elena e io stiamo “lavorando” per avere un figlio. Speriamo che questa sia l’ultima estate in due». Parole pronunciate in diretta tv a Nunzia De Girolamo a Ciao maschio.

Parole che confermano che dopo quattro anni di fidanzamento con Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, Giulio vuole costruire intorno tutta la sua vita.

L'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Parole simili a quelle di qualche tempo fa di Maria Elena: «Giulio e io condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c’è complicità».

Prima lei, poi lui. Ora non c'è che attendere la lieta novella e augurarsi che questa per loro sia davvero l'ultima estate da non genitori. Poi si parlerà di matrimonio. Un altro argomento caro ai fan della coppia che oltre a un figlio chiede loro anche le nozze...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 16:49

