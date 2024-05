Eurovision 2024, è il momento di Angelina Mango: ecco quando canta, gli orari e la scaletta della seconda semifinale

di Ida Di Grazia

Ciao siamo l'ora di Angelina Mango all'Eurovision Song Contest 2024 è scoccata. Questa sera, giovedì 9 maggio, la cantante lucana salirà sul palco della Malmö Aren, per cantare "La Noia". É la prima volta nella storia della kermesse che in una semifinale (quella di questa sera è la seconda) si esibiscono i sei Paesi arrivati «di diritto» alla finale, ovvero i «Big 5» (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) e la Svezia, Paese che ospita l’evento.

Scaletta seconda serata

L'esibizione di Angelina Mango dovrebbe andare in onda tra le 22.30 e le 22.45.

Malta / Sarah Bonnici - Loop

Albania / BESA - TITAN

Greece / Marina Satti - ZARI

Switzerland / Nemo - The Code

Czechia / Aiko - Pedestal

France / Slimane - Mon amour

Austria / Kaleen - We Will Rave

Denmark / SABA - SAND

Armenia / LADANIVA - Jako

Latvia / Dons - Hollow

Spain / Nebulossa - ZORRA

San Marino / MEGARA - 11:11

Georgia / Nutsa Buzaladze - Firefighter

Belgium / Mustii - Before The Party’s Over

Estonia / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italy / Angelina Mango - La Noia

Israel / Eden Golan - Hurricane

Norway / Gåte - Ulveham

Netherlands / Joost Klein - Europapa

Dove si vede e come si vota

Chi passerà il turno sfiderà i finalisti sabato 11 maggio. E' posibile vedere l'Eurovision in diretta su Rai2 a partire dalle ore 21. In conduzione Mara Maionchi e Gabriele Corsi. L'Italia può partecipare al televoto ma non si potrà votare per Angelina.

