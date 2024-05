Alessio Falsone dopo la rottura con Anita Olivieri: «Non ci ca**te il ca**o. Mi volevano in tv ma ho detto no»

di Cristina Siciliano

La profezia di Beatrice Luzzi si è avverata: «Reggono 38 giorni prima di mandarsi a quel paese». I giorni sono stati un po' di più ma alla fine Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno annunciato di aver messo un punto alla loro relazione. I due ex concorrenti del Grande Fratello, dopo appena quattro mesi dall'inizio della loro relazione, hanno spiegato ai follower di Instagram i motivi della loro rottura.

A distanza di qualche giorno dall'annuncio, Alessio Falsone è tornato sui social per mettere in chiaro alcune cose che riguardano la sua vita privata in particolare la sua carriera lavorativa.

Le parole di Alessio Falsone

«Cari amici bentornati su questi canali per dire velocissimamente delle piccole cose - ha sottolineato Falsone nelle sue Instagram stories -.

«Non succederà mai ovviamente questa cosa qui, non andrò mai a fare dell'altro - ha aggiunto -. Qualcuno dice "ma non ti hanno telefonato? Mi hanno anche telefonato ma non andrò più in televisione, perché voglio allenare. Voglio fare dell'altro. Io non lo farò perché non voglio. Terza e ultima cosa ragazzi, uso i social in maniera ludica, quindi se non pubblica non è che ho fatto un frontale o sono morto. Semplicemente avrò altro da fare o nulla da dire. Vi abbraccio».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA