Uccisa a 18 anni da un colpo di fucile, aveva appena festeggiato il diploma. L'assassino è un coetaneo: «Non pensavo fosse carico»

Mistero negli Stati Uniti, dove la polizia sta indagando su un caso di femminicidio. Una ragazza di 18 anni è stata uccisa da un colpo di fucile e l'omicidio sembrerebbe essere accaduto accidentalmente. Ma le dinamiche non convincono la polizia. Gli agenti hanno già fermato il colpevole, che ha spiegato come non volesse uccidere la ragazza: «Non l'ho incontrata per assassinarla - ha dichiarato alla polzia - non pensavo che il fucile fosse carica».

Cosa è successo

Lily Basil è morta il 25 maggio, il giorno dopo aver festeggiato il diploma del liceo del Tennessee, riporta il New York Post. La ragazza quando è stata uccisa si trovava insieme al suo assassino, Matthew Roufail, anche lui 18enne, per motivazioni che ancora devono essere chiarite dagli agenti. Lily è stata colpita alla schiena da un colpo di fucile, trovato poi nel furgone di Matthew. La ragazza è stata soccorsa da un testimone oculare, che ha subito chiamato l'ambulanza del Vanderbilt Medical Center di Nashville, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza.

Matthew, non appena ha visto la giovane essere portata in ospedale, si è recato subito Williamson County Medical Center, convinto che l'ambulanza si sarebbe recata in quella struttura.

Mercoledì 29 Maggio 2024, 17:02

