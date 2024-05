Chi sono i finanzieri del Soccorso Alpino morti a Val Masino: Luca Piani, Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli, avevano 22, 25 e 32 anni

di Redazione web

Tre giovani militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (Sagf) hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Secondo le prime notizie, i tre sarebbero precipitati dal precipizio degli Asteroidi. L'incidente è avvenuto mentre stavano effettuando un'esercitazione. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 13. Le vittime sono tre militari di 32, 25 e 22 anni, due della Stazione Sagf di Madesimo, uno di quella di Sondrio. Illesi altri due finanzieri che prendevano parte all'esercitazione. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone.

Tre finanzieri del soccorso alpino morti durante un'esercitazione, precipitati per il cedimento di una roccia: avevano 32, 25 e 22 anni. Chi sono le vittime

Chi sono le vittime

Sono stati recuperati ai piedi dello sperone roccioso denominato Precipizio degli Asteroidi, in Val di Mello, in territorio comunale di Val Masino (Sondrio), i corpi senza vita dei tre militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza morti per una tragica caduta durante un'esercitazione. I tre militari deceduti, tutti originari della provincia di Sondrio, sono Luca Piani, 32 anni, Alessandro Pozzi, di 25 anni, entrambi residenti a Valfurva (Sondrio), e il più giovane dei tre, Simone Giacomelli, 22 anni, con residenza a Bormio, in alta Valtellina.

Le tre giovani vittime prestavano servizio nelle Stazioni di Madesimo, due di loro, e in quella del capoluogo valtellinese. Si tratta di tre ragazzi valtellinesi: il più grande, quello di 32 anni, residente nella zona di Tirano, operativo nella squadra del luogotenente Christian Maioglio con sede al Comando provinciale della Guardia di Finanza, e gli altri due originari di Bormio e in forza al team guidato dalla collega Alessia Guanella a Madesimo, il paese turistico dell'alta Valle Spluga.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA