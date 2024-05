I medici sbagliano la diagnosi: tumore scambiato per tonsillite, bambino morto

di Cecilia Legardi

Un bambino di soli 2 anni è morto per un cancro che inizialmente sembrava una semplice tonsillite. La diagnosi troppo tardiva ha fatto sì che nessuna cura potesse più salvarlo. Albie ha perso la vita tra le braccia dei genitori.

Un cancro tutt'ora non identificato

E' un destino straziante quello a cui è andato incontro il piccolo Albie Bayliss-Watts, 2 anni. Il bambino aveva lamentato dei sintomi che erano riconducibili a una tonsillite e a un'infezione intestinale: vomitava sangue, ma all'inizio non si credeva che potesse essere un tumore. Successivamente, Albie ha avuto un attacco epilettico e le sue due mamme, Hayley e Lauren, lo hanno portato all'ospedale di Oxford, il John Radcliffe Hospital. Lì i dottori hanno cominciato a supporre che il bambino soffrisse di epilessia e hanno indirizzato le due donne da un neurologo. Sei settimane dopo, alle mamme fu detto che il sangue nel vomito era causato da un semplice virus, ma dopo mesi di malessere continuo è arrivata la diagnosi di cancro al cervello: Albie aveva una forma tumorale così rara che non è ancora stata identificata. Prima di ammalarsi, nell'ottobre 2020, il bimbo era forte, allegro e affettuoso. Dopo quell'anno, invece, la sua vita era stata stravolta, limitata alla camera d'ospedale e al macchinario della TAC, il quale aveva evidenziato una massa delle dimensioni di una pallina da tennis. Il piccolo è stato sottoposta a un intervento chirurgico di 10 ore con l'obiettivo di rimuovere il tumore.

Tumori inarrestabili

Il cancro fu effettivamente rimosso del 99% e dopo 5 giorni Albie tornò a casa per festeggiare il Natale. Alla vigilia di Capodanno, però, i sintomi tornarono a farsi sentire: Albie vomitava nuovamente sangue e un'altra TAC mostrò che il tumore era già in rapida crescita dopo sole due settimane dalla rimozione. Era necessaria la chemioterapia. «Al suo tumore non era stato ancora dato un nome: tutto quello che sapevano era che si trattava di un cancro aggressivo e che il trattamento doveva iniziare immediatamente», hanno raccontato le due mamme. Il bambino si è adattato abbastanza in fretta ai cicli chemioterapici. «Gli effetti collaterali erano brutali ma diventava più forte ad ogni round. Correva per il reparto, ridendo, giocando, facendo sorridere tutti e rendendoci così orgogliosi. Lo chiamavamo 'il bambino inarrestabile'».

Nell'agosto 2021 sembrava che potesse ricominciare a vivere come un bimbo normale. A ottobre, però, una scansione ha sottolineato delle anomalie lungo tutta la colonna vertebrale e il cancro si era diffuso nel liquido cerebrospinale. La prognosi era devastante: «Il bambino doveva indossare un serbatoio Ommaya montato sulla sua testa per somministrare la chemio direttamente nel fluido cerebrale. I medici avevano detto alle mamme che questo non avrebbe curato Albie dal cancro, ma pensavano che avrebbe dato alla famiglia più tempo», riporta The Sun.

La morte di Albie, un dolore infinito

Durante la luna di miele, la salute del figlio si è aggravata ancora: altri tumori erano cresciuti nel cervello, tutti inoperabili. Il piccolo Albie è morto il 28 novembre, mentre Hailey e Lauren gli tenevano la mano. «Non possiamo credere che il nostro bambino bello, divertente e coraggioso se ne sia andato e venire a patti con la nostra perdita è molto difficile», hanno scritto le due donne. «Durante la sua breve vita, Albie ha toccato il cuore di tantissime persone e ha riempito il nostro mondo di nient'altro che pura gioia». La coppia è attualmente impegnata a raccogliere fondi per la ricerca e divulgare quante più informazioni possibili sul rarissimo cancro che ha colpito il figlio, per aumentare la consapevolezza sui tumori al cervello e spingere la comuità scientifica a fare di più.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 15:50

