Kevin morto a soli 31 anni: era una star del bodybuilding. Si era operato al ginocchio, cosa è successo

Ha misteriosamente perso la vita il famoso Kevin Gebhardt, bodybuilder professionista vincitore di diverse competizioni internazionali. Dopo il 26 aprile, il silenzio: il 31enne non si fa più sentire e viene trovato senza vita in casa, a maggio. Ecco cosa sappiamo.

Kevin Gebhardt muore dopo un intervento al ginocchio

Era una vera star nel suo campo, il bodybuilding, e da poco aveva assunto il ruolo di allenatore per chi voleva intraprendere la sua stessa carriera e lo stesso stile di vita. Kevin Gebhardt, 31enne tedesco, dopo 17 anni di costante esercizio fisico e una dieta sana, è morto nel suo appartamento, a seguito di un'operazione chirurgica al ginocchio. Il 26 aprile l'uomo aveva condiviso su Instagram una fotografia col tutore alla gamba, pronto alla convalescenza e grato ai medici per essersi occupati del suo caso. «Il tempo guarisce tutte le ferite! - ha scritto Kevin sui social - Non riesco ancora a crederci! Tuttavia, grazie al dottor Julian Mehl per il rapido aiuto e l'operazione chirurgica perfetta. Forse il migliore in tutta la Germania per quanto riguarda la zona ginocchio/gamba».

Ma la ripresa degli allenamenti non è mai avvenuta: domenica 26 maggio Kevin è stato trovato senza vita a casa propria e al momento nessuno è in grado di spiegare cosa gli sia successo. Si era appassionato alla palestra grazie allo zio e aveva iniziato la sua carriera a 14 anni. Nelle gare nazionali ed internazionali conquistava sempre le prime posizioni. Dopo quel post su Instagram di fine aprile, nessuno lo aveva pìù sentito. L'amico Milos Sarcev, anche lui famoso bodybuilder, lo ha ricordato scrivendo: «Abbiamo perso un altro fratello di ferro, troppo presto. Ieri sera sono stato informato che il mio ex atleta Kevin Gebhardt è stato trovato morto nel suo appartamento in Germania. Conoscevo Kevin dal 2018, i suoi giorni da dilettante... L'ho aiutato a vincere la tessera Pro (quello stesso anno) e lo ho guidato dentro e fuori per diversi spettacoli professionistici. Sincere condoglianze ai suoi parenti e ai suoi cari. Era una persona dolcissima, super appassionato di bodybuilding e un gran lavoratore. Sono devastato dalla notizia e molto triste per la sua ragazza e la sua famiglia.

