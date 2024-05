Bimba di 10 mesi morta in casa a Noto, forse caduta in un secchio pieno di candeggina: genitori sotto choc. Era con mamma e fratellini

Appena dieci mesi, morta per avere ingerito candeggina. Una tragedia che gli investigatori stanno cercando di inquadrare. Il dramma ha sconvolto Noto, cittadina barocca a mezz'ora di strada da Siracusa. La Procura ha aperto un'inchiesta per capire cosa sia successo nell'abitazione della famiglia, che si trova alla periferia di Noto. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che stanno raccogliendo gli elementi per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto accertato finora nell'appartamento c'erano la madre, due fratellini e la bimba di 10 mesi.

