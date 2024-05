Ida Platano caccia Mario Cusitore: «Hai sempre fatto schifo» e lascia il trono. La bomba: «Risente Alessandro Vicinanza»

Il momento più atteso del trono di Uomini e Donne di Ida Platano è arrivato e la "maschera" da bravo ragazzo incompreso che Mario Cusitore ha indossato puntata dopo puntata è scivolata giù per sempre. Anche Ida ha dovuto mettere da parte il forte sentimento provava per lui e accettare la realtà dei fatti, quella che Tina le ha urlato per settimane, ma che nessuno era pronto a credere senza le prove che sono puntualmente arrivate.

Andiamo con ordine e scopriamo che cosa è successo durante la puntata di oggi, 9 maggio, e il ritorno di un ex motlo discusso.