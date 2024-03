⁠⁠Uomini e donne, Chiara Geme e le pesanti accuse all'ex agenzia: «Mi sono ritrovata in una setta, vittima di insulti e denigrazioni»

di Dajana Mrruku

Il passato da ex corteggiatrice di Uomini e Donne può essere un'ottimo biglietto da visita per chi vuole avere un'opportunità nel mondo social. Giulia De Lellis insegna che una volta entrate nel cuore degli spettatori, è difficile uscirne perché il sostegno è grande e grazie ai numerosi follower (e le agenzie dietro), i sogni possono avverarsi, anche quelli più incredibili. Anche per Chiara Geme, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, all'inizio era così, tanto seguito, molta esposizione sui social e una carriera agli inizi, tuttavia, nelle ultime ore ha raccontato che la vecchia agenzia a cui si era affidata inizialmente l'ha trattata a pesci in faccia, facendola sentire sbagliata e denigrata.

Le pesanti accuse di Chiara Geme

«Non ho mai nascosto che dopo la mia rottura con il mio Ex ho passato il peggior momento della mia vita sia fisicamente che mentalmente, ero a pezzi! In questo mio momento di fragilità si avvicina questo personaggio schifoso, un millantatore, uno di quei manipolatori molto bravi ma tanto pericolosi. Ero la preda perfetta, tutti conoscevano il mio punto debole e lui in qualche modo ci aggancia entrambi. Ho passato mesi in cui inizialmente sembrava mi avesse accolto davvero in famiglia, mi fidavo ciecamente, mi confidavo e mi sfogavo. Ad un certo punto mi ritrovo in una vera e propria SETTA, non ero più libera di pensare e ragionare con la mia testa, psicologicamente la violenza è stata pesante, non ero nemmeno libera di prendere un caffè al di fuori di "loro".

