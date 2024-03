Alba Parietti, dedica d'amore al compagno Fabio Adami: «Con uno sguardo ci siamo promessi tutto. Ma non ci sposiamo...»

di Dajana Mrruku

Alba Parietti e Fabio Adami hanno festeggiato il loro secondo anniversario d'amore e, per il bellissimo evento, la showgirl ha condiviso sui social alcune dediche molto dolci e romantiche per il suo innamorato. «Io e Fabio non ci sposiamo. Stiamo insieme da due anni e ci amiamo moltissimo. A lui questo amore è costato, perché ha riorganizzato la sua esistenza anche di padre. Ma ci siamo innamorati come due ragazzini. Lui è un po' fanciullino e mi ha conquistato con la sua bontà», ha rivelato la Parietti in una vecchia intervista.

La dedica di Alba a Fabio

Laba Parietti ha condiviso alcuni scatti insieme al compagno Fabio e i mazzi di rose rosse che lui le ha regalato per l'anniversario: «Due anni fa, con uno sguardo, senza parlare, senza conoscerci, su un treno, ci siamo detti e promessi tutto quello che sarebbe stato e ogni giorno di più è e sarà.

