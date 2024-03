Barbara D'Urso ritorna in Rai da Mara Venier, l'applauso di Alba Parietti: «La vorrei rivedere in tv»

Barbara D'Urso ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo da una cara amica, Mara Venier, a Domenica In, con una lunga chiacchierata in cui ha ripercorso tutto il suo viaggio nel mondo dello spettacolo, bruscamente chiuso durante la scorsa estate. È da luglio scorso, infatti, che l'ex conduttrice di Pomeriggio 5 non parla della situazione con la sua ex azienda (Mediaset) e ha deciso di farlo proprio da Mara.

Alba Parietti, una sua vecchia amica, ha voluto mandare tutto il suo supporto con un post su Instagram.