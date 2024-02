Sanremo 2024, Alba Parietti: «Dopo 32 anni, non ci sarò...». Ecco cosa ha rivelato La conduttrice ha annunciato sul suo profilo Instagram che quest'anno non sarà all'Ariston per seguire dal vivo la kermesse







di Cristina Siciliano Il quinto Festival di Sanremo sotto la direzione artistica di Amadeus sta per partire: dal 6 al 10 febbraio Rai 1 trasmetterà in prima serata le cinque puntate del Festival, la kermesse canora più importante d'Italia. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, Alba Parietti ha spiegato con un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram che, non sarà presente al Festival di Sanremo. La conduttrice ha raccontato ai suoi follower di essere salita sul palco dell'Ariston nel 1992 accanto a Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) Le parole di Alba Parietti «32 anni fa con Pippo Baudo e Milly Carlucci vivevo quella che diventò la consacrazione della mia carriera televisiva cominciata 48 anni fa - ha scritto Alba Parietti a corredo del post Instagram -. La conduttrice ha aggiunto: «In bocca al lupo ad Amadeus. Questo è il primo anno dove per la prima volta sarò distante, ma sempre vicina con il cuore. Perché Sanremo è Sanremo». Numerosi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che Alba Parietti ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Il miglior Festival in assoluto, eravate perfetti», ha scritto una fan. E ancora: «Che bei ricordi. Una delle edizioni più belle e riuscite della Rai. Tu eri impeccabile». Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 15:17

