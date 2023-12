Alba Parietti, Belen e la fine dell'amore con Stefano De Martino: «La verità è che se un uomo ti tradisce non ti rispetta»

di Cristina Siciliano

Nelle ultime ore c'è stato il botta e risposta a distanza tra Belen, ospite da Mara Venier a Domenica In, e il suo ex marito Stefano De Martino, ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Mentre la showgirl argentina ha confessato durante l'intervista di essere stata tradita molte volte dall'ex marito, almeno dodici per la precisione, il conduttore ha invece dichiarato a Fazio che con la fine di una relazione ci sono sempre due verità e di non voler rendere pubbliche le sue. A tale proposito, Alba Parietti ha commentato entrambe le interviste e ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione attraverso un post che ha pubblicato sul suo profino Instagram.

Le parole di Albra Parietti

«Ieri sera ho visto da Fabio Fazio Stefano De Martino rispondere con grandissima eleganza, anche intelligenza alle domande sulla sua vita privata - ha sottolineato Alba Parietti -.

La conduttrice ha aggiunto: «La sento raccontare della sua depressione e mi dico che tante donne si saranno confrontate e riconosciute e forse capire che anche una donna bellissima, di successo, ricca ecc ama, soffre elabora e risorge, forse fa bene a tutte sentirla. Come ha detto Stefano De Martino la verità sta nel mezzo, anche nel decidere con grande classe di glissare e pensare solo ai figli o magari ai figli e a chi si vuol bene pensarci prima, se ci si ama davvero».

«La verità»

«Stefano e Belen alla fine sono come tutti, più belli, più fortunati, più ricchi ma il dolore d’amore che per gli altri è solo motivo di pettegolezzi, divertimento o viene snobbato, per chi lo prova è tragedia che inevitabilmente come ogni tragedia alla fine diventa farsa - ha sottolineato Alba Parietti -. La verità è che se un uomo ti tradisce, non ti rispetta perché ti mette in ridicolo e a nessuno questo piace e svilisce il rapporto ed è il motivo per cui gli uomini non sopportano di essere traditi».

La conduttrice ha aggiunto: «Alla mia età certa, una cosa l’ho capita. Nessuno può giudicare la vita altrui e nessuno può dire a me questo non può capitare. Però, se ci capita ricordiamoci che il grande amore della nostra vita siamo prima noi. Nessuno può calpestare la nostra dignità, il nostro amor proprio e se lo permettiamo alla fine siamo noi le prime nemiche di noi stesse. Amiamo chi ci ama e finché ci ama e ce lo dimostra».

«Si può a qualsiasi età , anzi ancora di più se si e’ persone adulte e strutturate - ha concluso la conduttrice -. E questo anche per il bene dei figli»

