Alba Parietti, il ricordo della morte della mamma: «Ho vissuto con un atroce senso di colpa»

di Redazione Web

Alba Parietti ha ricordato con un toccante messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram la mamma Grazia Dipietromaria, scomparsa nel 2010 a causa di un ictus. La conduttrice televisiva nelle ultime ore ha raccontato anche della sua decisione di donare gli organi della mamma regalando speranza di vita ad altre persone. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto la conduttrice nel dettaglio.

Alba Parietti, dedica al compagno: «Ogni cosa che facciamo insieme è sempre una gioia». Poi, le risposte piccate

Cecilia Rodriguez, abito total black e gambe nude: «Io uscirei sempre così». I fan: sexy anche in autunno

Le parole di Alba Parietti

«Tredici anni fa in questa data,in queste ore, cominciò un incubo che ebbe un epilogo tragico 2 giorni dopo - ha scritto Alba Parietti a corredo del post Instagram -. Non ho mai fatto distinzione di queste date, perché l’ultimo momento di lucidità fu il giorno 21, poi due giorni privi di speranza in una fredda sala della rianimazione delle Molinette di Torino , atterriti, per poi decidere la cosa che mai avevo preso minimamente in considerazione: l’espianto degli organi. È una decisione di cui mi sono presa con mio figlio la responsabilità non senza angoscia e paura, 13 anni fa non era una scelta consapevole, che si fa come ho potuto fare io rinnovando la mia carta d’identità».

La conduttrice televisiva ha aggiunto: «Ho avuto incubi, il momento del distacco, due giorni dopo di atroce senso di colpa, ma ancora oggi penso che a una morte l’unica possibilità di dare un senso è restituire vita a chi combatte per averne una.

«L’ho fatto consultandomi con mio figlio e i miei parenti mia madre era una donna generosissima e l’avrebbe fatto - ha scritto infine Alba Parietti -. E oggi io non conoscendo le persone (come la legge prevede) quelle persone che li hanno ricevuti, penso che da qualche parte mia madre continui a vivere. Mentre noi morivano con lei qualcuno festeggiava il ritorno alla vita e questo ci sembrerà paradossale è stato in questi anni l’unico sollievo e pensiero di felicità. L’unico senso alla sua morte. Il corpo diceva lei non è’ che un involucro, l’anima e l’energia continuano a vivere con lei e con noi. Mamma».

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA