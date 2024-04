Federico Fashion Style ricostruisce l'aggressione omofoba: «Mi riprendeva, mi ha detto "fr**io". Poi il pugno. Adesso ho l'ansia»

di Cristina Siciliano

A Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 27 aprile anche Federico Fahion Style, il parrucchiere dei vip che ha voluto condividere, per la prima volta in studio da Silvia Toffanin, la terribile aggressione di cui è stato protagonista pochi giorni fa. Il parrucchiere ha denunciato un’aggressione omofoba sul treno Milano-Napoli.



Il racconto di Federico Fashion Style

«Sono stati giorni difficili perché oltre il dolore fisico ho sentito un dolore interiore - ha raccontato Federico Fashion Style a Silvia Toffanin -. Mi sono sentito umiliato. Qualche giorno fa ero in partenza sul treno Milano-Napoli che viaggiava però con 30 minuti di ritardo. Io semplicemente ho chiesto al capotreno quanto avesse di ritardo il treno ma improvvisamente mi sono accorto che c'era una persona che mi riprendeva con il cellulare. Naturalmente ho chiesto a questa persona di cancellare il video e lui mi ha detto: "Deficiente, sei il pagliaccio dell'Italia". Improvvisamente poi mi ha detto: "Vatti a mettere seduto fr**io di me**a. Davanti a tutti mi ha dato un pugno in faccia. Io sono andato a sbattere contro il vetro. Hanno chiamato l'ambulanza e mi hanno fatto diverse tac. Mi hanno dato quindici giorni di prognosi. Devono fare altre tac. Questa persona provava una rabbia innata verso di me ma senza motivo».

«Adesso ho l'ansia durante il giorno ma credo sia normale - ha aggiunto Federico Fashion Style -.

«Il rapporto con mia moglie»

L'ultima volta che è stato ospite a Verissimo, Federico Fashion Style, aveva fatto coming out, confidando a Silvia Toffanin di essere omosessuale. «Ci ho messo un po' per fare coming out - ha sottolineato Federico Fashion Style -. Letizia è comunque la mamma di mia figlia. Non è un momento facile per me. Le cose non vanno bene. La bambina la vedo ma credo che quando due genitori si seprano iniziano delle cose surreali. Io ho la sveglia nel cellulare per chiamare mia figlia. Lei si attiene al provvedimento provvisorio del giudice. Lo trovo assurdo. Io volevo un rapporto di serenità con lei ma questa separazione è legata solo ad un aspetto economico. Io ho lasciato la mia casa. Tante cose non voglio neanche ricordarle perché con lei comunque sono stato 17 anni».

«Non mi aspettavo di essere trattato in questo modo solo per una questione di soldi - ha concluso Federico -. Soffro tantissimo perché quando sento mia figlia non so cosa rispondere ad alcune sue domande. Io sono un bravo papà. Vorrei dire a Letizia che fare la guerra non serve a nulla. Vedo mia figlia due weekend al mese e lei piange ogni volta che la riporto a casa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA