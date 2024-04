Federico Fashion Style e il trauma dell'aggressione: «Mi sono fatto forza e sono riuscito a salire di nuovo sul treno»

di Redazione web

Federico Fashion Style è tornato a pubblicare storie sul proprio profilo Instagram dopo alcuni giorni passati a postare video promozionali dei suoi negozi o dei suoi prodotti. Il parrucchiere più famoso d'Italia si era preso una sorta di pausa dai social dopo l'aggressione subita in treno la scorsa settimana. «Mi hanno aggredito prendendomi a schiaffi e dandomi un pugno in faccia solo perché sono gay. Basta omofobia, è una cosa vergognosa», aveva spiegato Federico in lacrime e su un letto d'ospedale. Poco fa, ha pubblicato una nuova storia in cui spiega ai suoi fan il suo stato d'animo.

Federico Fashion Style, aggressione in treno e ricovero in ospedale: «Preso a schiaffi e pugni perché sono gay»

La storia Instagram di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style ha postato un nuovo selfie sul proprio profilo Instagram. È in treno, accenna un sorriso e guarda dritto verso l'obiettivo.

I social con Federico Fashion Style

Quando Federico Fashion Style ha raccontato su Instagram della sua aggressione, ha ricevuto migliaia e migliaia di messaggi di solidarietà da parte dei suoi affezionati follower. Il parrucchiere ha, più volte, ringraziato i suoi follower per la vicinanza e il supporto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 15:46

