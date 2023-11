Federico Fashion Style (in treno completamente solo) si sfoga: «Preferisco lavorare che pensare a chi amo e non c'è»

di Redazione web

Federico Fashion Style non si ferma mai e ci tiene sempre a farlo sapere ai suoi numerosissimi follower su Instagram. Anche oggi, 1 novembre, che è un giorno di festa, il parrucchiere dei vip si è recato in uno dei suoi saloni in Italia e, precisamente, è partito da Milano per arrivare a Roma e attendere il treno per Anzio: alle sei e mezza della mattina ha registrato alcune storie in cui si lascia andare anche a uno sfogo con i suoi fan che lo sostengono sempre.

Lo sfogo di Federico Fashion Style

Piumino viola e sciarpa nera, si presenta così Federico Fashion Style nelle sue ultime storie Instagram in cui si sfoga con i suoi follower. Il parrucchiere, fuori dalla stazione centrale di Milano, scrive: «La gente torna dai locali e io, invece, vado a prendere il treno per andare a lavorare. Sono forse uno degli unici che sta qui non per prendere il treno dopo essere tornato da ballare ma ben sì per andare a lavoro».

Poi, una volta sul treno, Federico ha scritto: «Completamente da solo, ci siamo io, il controllore e chi guida.

Federico Fashion Style e la sua bambina

I fan di Federico Fashion Style hanno capito subito che il parrucchiere stava parlando della situazione con la sua bambina Sophie Maelle, della quale aveva parlato anche a Belve dicendo a Francesca Fagnani che per lui questo non è un periodo semplice perché non può vedere la figlia quanto vorrebbe.

