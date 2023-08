Federico Fashion Style e la frecciatina social: «C'è chi lavora anche di domenica e chi campa sulle spalle degli altri»

di Redazione web

Federico Fashion Style è molto attivo sui propri profili social che non utilizza solamente per sponsorizzare e spiegare i suoi progetti di lavoro ma anche per confidarsi con i suoi follower. Il parrucchiere delle star ha raccontato loro tutta la vicenda della separazione burrascosa con l'ex compagna e delle varie conseguenze che quest'ultima ha portato nella sua vita. Federico, nelle ultime storie Instagram che ha pubblicato, lancia una vera e propria frecciatina.

La storia Instagram di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style è molto amato e seguito sui suoi canali social, non solo per la sua simpatia e per il suo estro artistico, ma anche, perché dà sempre prova di amare il suo lavoro, proprio per questo, alcuni dei suoi saloni sono aperti anche di domenica. Il parrucchiere, nelle ultime storie Instagram, fa proprio leva su tale tema: «C'è chi va al lavoro come me, anche di domenica e alle 7.50 e chi, invece, campa sulle spalle degli altri, approfittandosene e ricattando solo perché la legge italiana permette questo! Se esiste un Dio e io sono sicuro che ci sia... Tutto il male fatto sarà ricambiato con i suoi interessi». Molti fan di Federico pensano che tali parole siano rivolte a Letizia, la sua ex compagna.

Come già spiegato prima, Federico Fashion Style utilizza i suoi canali social come una specie di diario e proprio per questo racconta tutto ai suoi follower.

