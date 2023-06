Federico Fashion Style, dedica alla mamma (dopo lo sfogo social): «Solo un suo abbraccio guarisce ogni dolore». Fan preoccupati

di Redazione web

Federico Fashion Style è molto attivo sui propri profili social e ogni giorno pubblica storie in cui racconta ai suoi fan i suoi progetti lavorativi, ma anche, come procede la sua vita privata. In una delle ultime storie che il parrucchiere delle star ha pubblicato sul proprio profilo Instagram dedica delle dolci parole alla mamma Angela, persona fondamentale nella vita di Federico, come lui stesso ha più volte affermato. Prima, però, si è lasciato andare a un lungo sfogo.

La storia Instagram di Federico Fashion Style

Nelle ultime ore, Federico Fashion Style si è lasciato andare a uno sfogo social pubblicando alcune storie che hanno suscitato una certa preoccupazione tra i suoi fan. Nella prima immagine, il parrucchiere ha postato una foto totalmente nera con la scritta: «Non ce la faccio più!». Nell'immagine seguente, invece, ecco un disegno della sua bambina Sophie Maelle: «Tu sei la mia unica forza! Casualmente, dal mio portafoglio, prendendo il documento, ho trovato te. Sei in ogni parte di me, mia piccola Sophie, anche se oggi non ti ho sentito per varie ore. Un dolore immenso che spero nessuno di voi possa mai provare. Alla cattiveria non c'è rimedio».

Infine, Federico ha pubblicato una foto abbracciato alla mamma Angela alla quale ha scritto: «Solo un abbraccio della mamma ti fa superare tanto dolore. Chi ha una mamma vera, ha un tesoro».

Federico Fashion Style e il periodo delicato

Federico Fashion Style, come più volte ha raccontato tramite il suo profilo Instagram, sta vivendo un periodo della sua vita molto delicato. Il parrucchiere, infatti, dopo la separazione burrascosa dalla compagna Letizia, fatica anche a vedere la sua bambina Sophie Maelle per la quale nutre un amore profondo.

