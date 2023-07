Federico Fashion Style vacanza a Mykonos (pagata dagli amici) dopo lo sfogo in lacrime: «Dire grazie è riduttivo». Fan scatenati

di Redazione web

Federico Fashion Style ha lasciato in apprensione i suoi fan per alcuni giorni, perché dopo il duro sfogo in cui piangeva e raccontava che doveva lasciare la sua amata casa a causa della decisione del giudice, non era più comparso su Instagram. Oggi, però, domenica 9 luglio, il parrucchiere delle star è tornato sull'argomento e ha, seppur con molto rammarico, voluto tranquillizzare i suoi follower. In questo momento, poi, Federico si trova a Mykonos, in Grecia, per una vacanza che gli hanno regalato gli amici.

La storia Instagram di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style è tornato su Instagram per tranquillizzare i suoi fan. Il parrucchiere ha scritto: «Dire grazie sarebbe riduttivo. Ora capisco quante migliaia di persone sono nella mia stessa situazione, soffrono e la danno vinta a capricci e ripicche! Voglio precisare una cosa molto importante, io sono felice che mia figlia sia nella casa dov'è nata ma, la cosa che non mi va giù, è che non c'è mai cresciuta in quanto la signora (ex compagna di Federico, ndr), vive dalla mamma già prima della nostra separazione e sono sicuro che non ci andrà mai a vivere in quella casa, in quanto, i miei genitori abitano di fronte.

Le parole di Federico Fashion Style

Infine, Federico Fashion Style ha desiderato rivolgere un pensiero agli amici che gli sono stati vicino: «Ho passato due giorni bruttissimi, tra pensieri e lacrime stando lontano da tutto e da tutti. Oggi, devo dire grazie ai miei amici che mi hanno fatto rialzare, facendomi capire che la vita va avanti e tutto il male e la cattiveria le portano via il bene! Mi avete convinto a partire per svagarmi e non pensare! Questo gesto e pensiero mi riempie il cuore, tornerò più forte di prima e per me questa sarà solo una brutta pagina della mia vita. Grazie a tutti voi, amici miei, famiglia mia».

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 18:45

