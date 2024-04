Nonna Dede compie 110 anni, la dolce rivelazione: «L'amore è il segreto della longevità»

di Redazione Web

La gioventù spesa come mondina tra i campi riso insieme a tante altre giovani ragazze, poi ricamatrice e infine una donna dedita col cuore e l'anima alla famiglia: Elide Quaroni, nata il 28 aprile del 1914, oggi festeggia insieme ai suoi affetti il compleanno e raggiunge un traguardo non da poco, quello dei 110 anni.

Per molti il suo passato è soltanto un paragrafo sul libro di storia, ma lei era lì: per "nonna Dede" si tratta di un giorno di vita vissuta, e in un'intervista al quotidiano piacentino Libertà racconta uno spaccato di quella quotidianità, rivelando cosa le ha permesso di arrivare, così lucida e gioviale, così avanti negli anni.

La storia di nonna Dede

È nonna acquisita di tutta la provincia di Piacenza, ormai, una famiglia allargata che si affianca ai due figli avuti da Cesare Grossi, Mario e Lina, ai cinque nipoti e agli otto pronipoti.

Oggi, Elide si divide tra Fontana Pradosa e Milano, dove oggi la raggiungerà la sua famiglia per i festeggiamenti. Poi, con l'arrivo dell'estate, farà ritorno a Fontana Pradosa per godere della bella stagione. Nonna Dede ha tanti ricordi da condividere, come quando il suo compaesano a Castelsangiovanni, il cardinale Agostino Casaroli, segretario di Stato ai tempi di papa Paolo Giovanni II, era semplicemente Agostino. Ma anche quei punti cardine che molti possono solo conoscere attraverso le testimonianze altrui: la guerra, la prima tv.

Eppure, assicuirano i nipoti: «Maneggia lo smartphone come una ventenne».

