Accoltella l'ex fidanzata e si uccide, morto a 35 anni: choc a Chioggia, entrambi lavoravano per la stessa ditta La donna non è in pericolo di vita







di Redazione web ​Tentato femminicidio a Chioggia, accoltella l'ex fidanzata di circa 35 anni e si uccide: è successo questa mattina, 10 maggio 2024. La donna non è in pericolo di vita. Entrambi dipendenti Veritas, la società che gestisce i rifiuti. Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 12:17

