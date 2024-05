Operaio precipita da una pala eolica e muore dopo il volo choc: Giovanni aveva 33 anni. Il dramma sul lavoro

di Redazione web

Un operaio che stava lavorando in una pala eolica nel territorio di Salemi è precipitato da 30 metri ed è morto. L'uomo è caduto all'interno della struttura. I vigili del fuoco stanno recuperando il corpo.Sul posto è presente personale del 118. Si sta aspettando l'arrivo del medico legale e del magistrato di turno.



Cantiere di nuova installazione

L'incidente sul lavoro si è verificato in contrada Ulmi, una strada provinciale nei pressi del paese che collega Salemi a Trapani. Si tratta di un cantiere di nuova installazione di pale eoliche.

Si chiama Giovanni Carpinelli, l'operaio di 33 anni, originario di Benevento, vittima dell'ennesimo incidente del lavoro in Sicilia. L'uomo è precipitato nel vuoto da un'altezza di trenta metri all'interno di una pala eolica mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione in contrada San Nicola, lungo la strada provinciale 29, nel Trapanese. L'allarme è scattato intorno alle 15. Sul posto oltre al personale del 118 anche due squadre dei vigili del fuoco e personale Saf.

