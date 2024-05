Superenalotto, centrato il 6 a Napoli nella ricevitoria di via Toledo: vinti 101 milioni con una schedina da due euro. È il primo jackpot del 2024

di Redazione web

Il SuperEnalotto regala un Jackpot da 101.511.953,21 euro: la sestina vincente (6 20 40 55 71 80 JOLLY 12 SUPERSTAR 75) è stata realizzata grazie a una schedina da due euro, a Napoli, in Via Toledo ex Via Roma, 410. Si tratta del primo “6” del 2024: l'ultimo Jackpot risale al 16 novembre 2023, quando a Rovigo sono andati 85,1 milioni di euro.

Il 16 febbraio 2023, ricorda agipronews, era stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ogni giocatore.Con quella di stasera sono 130 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto.

Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta.

