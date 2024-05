Eurovision, Angelina Mango canta Imagine e commenta la sua performance: «Sono andata a letto orgogliosa di me. Voglio che sia la musica a parlare»

Dopo la splendida performance nella seconda semifinale dell'Eurovision 2024, Angelina Mango si è esibita venerdì pomeriggio nella sala stampa internazionale di Malmö cantando "Imagine" di John Lennon. Pantaloncini di jeans e body nero, la vincitrice di Sanremo 2024 ha commentato fiera la sua performance di giovedì sera con un messaggio ai fan, interamente in inglese, e a tutti coloro che stanno seguendo la sua incredibile scalata internazionale .

Il messaggio di Angelina Mango in inglese

In tarda serata era in programma la conferenza stampa dei "Big 5" ovvero: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, insieme alla Svezia, l'evento però è stato annullato. Angelina ha deciso comunque di presentarsi in sala stampa.

Ecco cosa ha detto prima di cantare: «Hi everyone, I'm here because I would really like to express my thoughts in my own way and in my own words.

Di seguito la traduzione in italiano.

La traduzione in italiano

«Ciao a tutti, sono qui perché ci tenevo a poter dire il mio pensiero, a modo mio e con le mie parole. Quando sono arrivata qui ho visto artisti come me che vivono di musica e parlano con la loro musica e che condividono lo stesso sogno. Ieri sera mi sono esibita sul palco di Eurovision con il cuore colmo di amore. Sono andata a letto orgogliosa di me e orgogliosa di tutti noi. Oggi ancora una volta voglio che sia la musica a parlare e questo è il messaggio più forte che io possa condividere».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA