Fermata a 103 anni con la patente scaduta, Giose non si ferma: «Ho comprato una Vespa». Il suo segreto? Mai sposata e poco vino

di Redazione web

In una notte qualunque, sulle strade di Bondeno, piccola cittadina in provincia di Ferrara, una donna viene fermata dai carabinieri e trovata senza patente e assicurazione. Una storia che avrebbe difficilmente attirato l'attenzione dei media nazionali, se non fosse stato per la protagonista: Giuseppina "Giose" Molinari, un'energica signora di 103 anni.

Il rimedio: la Vespa

Nonostante l'età avanzata, Giose non ha perso il suo spirito avventuroso, né il desiderio di vivere la vita secondo le proprie regole. Con una patente scaduta da un anno e priva di assicurazione, la sua serata si è conclusa con una multa e il sequestro della sua Fiat Panda. Ma questo non l'ha scoraggiata: ha già preso appuntamento per la visita di idoneità e pianifica di rinnovare la patente. E nel frattempo? Ha ordinato una Vespa, richiamando i ricordi di quando, in sella al suo scooter, consegnava medicine per lo zio farmacista. «L’ho usata per vent’anni, so fare a guidarla.

La routine

La sua giornata tipo è un inno all'attività e all'indipendenza: dalle faccende domestiche alla bicicletta per raggiungere il centro di Bondeno, fino alle uscite serali che talvolta si prolungano fino alle due di notte. La signora Molinari ha vissuto la sua vita lavorando duro, prima in zuccherificio e poi in fabbrica, ma sempre con una dose di avventura, guidando la sua Vespa attraverso le strade della campagna ferrarese.

Il segreto

La sua storia personale è altrettanto interessante: non si è mai sposata, preferendo una vita di indipendenza dopo aver concluso che non voleva «servire giorno e notte l'uomo». Il segreto della sua longevità? Una dieta povera di grassi, un moderato consumo di vino, e una vita attiva e indipendente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA