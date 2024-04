Peppe di Napoli: «Sono stato egoista ad andare via di casa. Mia moglie ha avuto un tumore, io sono il suo angelo»

di Cristina Siciliano

A Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 27 aprile anche Peppe Di Napoli. L'ex naufrago ha condviso con i telespettatori i motivi che l'hanno spinto ad abbandonare il reality condotto da Vladimir Luxuria dopo poco tempo. Peppe Di Napoli purtroppo è durato quanto un gatto in tangenziale in Honduras visto che dopo poche puntate ha deciso di ritirarsi.

Le parole di Peppe di Napoli

«Amo mia moglie e i miei figli», ha spiegato Peppe di Napoli a Silvia Toffanin. «Senza di loro sono stato male, la notte non dormivo. Guardavo le stelle e pensavo a mia moglie. Sono stato egoista ad andare via di casa. La realtà infatti è stata questa, sono stato debole. Sull'Isola è successo che sono caduto e mi sono fatto male l'anca.

L'attentato alla pescheria

«Due anni fa hanno fatto saltare la mia pescheria con una bomba di carta - ha spiegato Peppe di Napoli -. Io penso al lavoro però, non ho avuto paura in quel momento. Ad esempio, io dormo dieci ore a settimana per il mio lavoro. Penso di essere un extraterrestre. Ho iniziato a lavorare a sei anni. Mio padre mi svegliava e mi portava con lui. Mio padre mi ha fatto uomo già da piccolo».

