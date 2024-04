Peppe Di Napoli si ritira dall'Isola dei Famosi: «Sono stanco». Ma su Instagram spunta un altro motivo

di Redazione web

Peppe Di Napoli si è ritirato dall'Isola dei Famosi. Il pescivendolo napoletano era finito al televoto, che è stato ora annullato e riaperto con gli altri quattro naufraghi in nomination (Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye) ma non è certo questo il motivo per cui il 51enne diventato famoso grazie ai social ha scelto di abbandonare il gioco iniziato da appena due settimane. Peppe ha spiegato personalmente con un messaggio le ragioni della sua decisione, e sul suo profilo Instagram è emersa la causa che ha determinato l'addio al reality di Canale 5.

Peppe Di Napoli lascia l'Isola dei Famosi

«Abbandono l'Isola dei Famosi perché sono stanco e non riesco più a farla.

Il motivo

Dopo l'annuncio ufficiale, anche i canali social del titolare della Pescheria Di Napoli si sono popolati di storie e commenti al riguardo. Sul profilo Instagram è stato pubblicato un post in cui Peppe ringrazia tutti per il supporto e aggiunge: «Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma», lasciando intendere che possa trattarsi di un problema di salute. Ad attenderlo, a Pianura, ci saranno la sua famiglia e i due milioni di follower che aspettano il riotrno dei suoi video "a cascata".

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA