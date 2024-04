Isola, tra Peppe Di Napoli e Francesco Benigno scoppia la pace dopo gli insulti: «Ci siamo commossi»

di Dajana Mrruku

È arrivata a pochi giorni dall'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, la prima lite ufficiale. Sono volati insulti tra Peppe Di Napoli e Francesco Benigno e durante la diretta della terza puntata di lunedì 15 aprile, i due hanno proseguito restando fermi sulle proprie posizioni.

Dopo la puntata però, a mente fresca i due naufraghi si sono placati e hanno deciso di metterci una pietra sopra. Mantenere la pace in spiaggia è fondamentale se si vuole andare avanti nel gioco. Ma cos'è che ha scatenato tutto? Andiamo con ordine.

Le cause della lite

La litigata tra Peppe Di Napoli e Francesco Benigno è nata dopo che l'attore ha chiesto al pescivendolo, con tono perentorio, di pulire i ricci di mare: «Li tagli tu i ricci insieme a lei? Io li ho tagliati ieri e mi sono fatto male. Io comunque l’ho già fatto». «Ma che modi sono questi? - risponde Peppe - Anche io ho cucinato l’altra volta, ma poi mica ho chiesto di farlo fare a te. Tu che sai pulire i ricci, fallo». Da qui il botta e risposta.

«Qui se ci mettiamo a fare ‘quello che ho fatto io e quello che hai fatto tu e che fanno gli altri’... .

L'affondo finale spetta a Peppe che risponde arrabbiato: «Ma stai recitando? No, dimmi, stai recitando? Senti fra, ti rispondo male quando voglio. Perché tu non sei proprio nessuno fra. Mi fai arrabbiare tanto quando tu insulti, quando dice ‘ieri l’ho fatto io e oggi lo fai tu’. Ma io a te non dico ‘ieri ho cucinato io e oggi fallo tu’, io non dico mai così. Ci stanno tanti modi di dire le cose e tu sei rozzo. Tu sai solo recitare, sei entrato qui dentro per rompere. Se credi che io sia ingenuo hai sbagliato proprio palazzo. A me gli arroganti danno sui nervi, sembri un bullo. Ma chi sei? Sei un fallito nella vita».

Tra Peppe e Francesco torna il sereno! ✨#Isola pic.twitter.com/4TyzMqjxG8 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 16, 2024

La riappacificazione

Nel day time di oggi, martedì 16 aprile, Peppe e Francesco hanno chiarito la loro situazione: «Il nervosismo c'è per tutti quanti e ieri siamo caduti in basso tutti e due». L'attore ha voluto precisare: «L'importante è che quando si fanno gli errori uno si stringe la mano e va avanti. Ci siamo resi conto che non ci eravamo capiti. Ci siamo commossi, ci cerchiamo la notte, ci diamo sempre il buongiorno e la buonanotte... Diamoci un bacio e andiamo avanti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 16:27

