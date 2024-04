Rosy Chin: «Isola? No grazie. Per ora ho il mio libro e un progetto in tv top secret»

di Dajana Mrruku

Rosy Chin che è arrivata terza al Grande Fratello dietro Perla Vatiero e Beatrice Luzzi, ha rivelato in un'intervisa quali sono i suoi piani per il futuro in cui "snobba", almeno per il momento l'Isola dei Famosi e tiene le dita incrociate su un progetto top secret.

La cuoca italo cinese era già molto conosciuta sul web e a Milano, grazie al suo ristorante: «la differenza - ha spiegato - è che ora i clienti mi chiedono qualche curiosità su Grande Fratello e mi fanno i complimenti per la mia avventura».

Contatta da SuperGuida Tv, Rosy Chin ha raccontato quali sono i suoi per il futuroe cosa ha rappresentat per lei il Grande Fratello: «È stato un viaggio straordinario, un’esperienza unica e irripetibile perché ti porta a scavare dentro.

«Capisci chi sei davvero e le cose che ti mancano di più sono quelle per cui vale la pena vivere. Per me la felicità è cucinare un piatto di pasta per la mia famiglia e mangiarlo insieme a loro», motivo per cui non partirebbe per l'Honduras e L'Isola dei Famosi (almeno per adesso).

Il futuro in tv

Non solo reality, per Rosy Chin ci potrebbe essere una svolta televisiva, magari alla conduzione: «C’è un progetto televisivo nel cassetto su cui per ora non posso dire nulla. Ma posso annunciare che sto ultimando il mio libro che uscirà prossimamente: contiene la mia storia e le mie ricette. Nel frattempo continuo a occuparmi del mio ristorante e a raccontare la mia cucina “fusion” su GialloZafferano e sui miei canali social. Mi piacerebbe che questa esperienza (al GF, ndr.) mi permettesse di far conoscere meglio il mio lavoro: la tv è piena di chef uomini, ma ci sono anche le chef donne!»

