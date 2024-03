Grecia Colmenares "saccheggia" la Casa in diretta. Beatrice Luzzi: «Un briciolo di eleganza»

Si avvicina sempre di più la finale del Grande Fratello, prevista per il 4 aprile. Mai così lunga come questa edizione, tanto da far trascorrere ai coinquilini veterani che hanno fatto il loro ingresso durante la prima puntata, 6 lunghissimi mesi, compresi i giorni di Natale, Capodanno e, sicuramente, anche Pasqua.

Durante la scorsa puntata, andata in onda ieri sera, 11 marzo, è stata decretata la seconda finalista, Rosy Chin, mentre l'ex coinquilina Grecia Colmenares ha fatto ritorno nella Casa per poter avere un confronto con Simona Tagli e, in seguito, Beatrice Luzzi. Quest'ultima, a fine incontro, era molto contrariata dal comportamento dell'attrice spagnola.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.