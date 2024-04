Daria Bignardi, il retroscena sul primo Grande Fratello: «Dissero che era il demonio. Ecco perché accettai di condurlo»

di Cristina Siciliano

Daria Bignardi è oggi una scrittrice ma anche giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica. Scattare una fotografia della sua carriera personale è una grossa impresa perché il suo percorso professionale si è sviluppato in diversi ambiti ed è difficile ritrarlo come qualcosa di statico. A distanza di 24 anni Daria Bignardi ha raccontato nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona di quando condusse la prima edizione del Grande Fratello con Marco Liorni.

Le parole di Daria Bignardi

«Il primo Grande Fratello è stato un grande affresco sociologico, ha cambiato il modo proprio di fare televisione», ha spiegato Daria Bignardi a La Volta buona. «Lo guardavamo tutti, avrei preferito infatti forse vederlo dal divano. lo facevo Tempi Moderni che era il primo programma che ho scritto, un talk show che andava in onda al sabato pomeriggio su Italia 1, ed era un programma molto contemporaneo.

«Eugenio Scalfari - ha concluso Daria Bignardi - scrisse che il Grande Fratello era il demonio, disse che i reality avrebbero distrutto la televisione per questo io dissi, "irresistibile, devo farlo per forza". Mi fa una gran tenerezza rivederlo in televisione, era una persona davvero meravigliosa, anche dal punto di vista umano. Io ho iniziato tardi a far televisione, facevo la giornalista già da parecchi anni».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA