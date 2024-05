Mamma ospita in casa gli amichetti del figlio per giocare e poi chiede alle famiglie i soldi per la merenda, la luce e il sapone: «Mi hanno risposto male»

di Redazione Web

Per alcune famiglie è sempre più difficile arrivare a fine mese e sostenere tutte le spese necessarie con l'aumento del costo della vita. I metodi per far quadrare i conti si fanno allora inaspettati, originali, a volte al limite del buonsenso e di ciò che la società è disposta ad accettare. Brianna, per esempio, ha deciso di chiedere a un'altra mamma dei soldi dopo che il figlio ha passato il pomeriggio a giocare con i suoi due bambini e le ha mandato la richiesta di pagamento tramite messaggio.

La risposta della donna, tuttavia, non è stata accomodante come forse Brianna si aspettava: «È stata molto scortese, e non credo di aver sbagliato». La mamma ha esposto la questione in un video pubblicato sui social nel tentativo di far valere la propria posizione, ma la maggior parte degli utenti ha ritenuto il comportamento di Brianna inaccettabile.

La richiesta di "rimborso" di Brianna

La mamma di 33 anni ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui spiega l'accaduto e mostra i messaggi scambiati con l'altra donna. «Hey, solo per fartelo sapere, ti ho mandato la richiesta di pagamento su Venmo per 36 dollari, il cibo e i vari costi sostenuti per tuo figlio quando è venuto a giocare qui d ame.

Eppure, la risposta non è stata quella attesa: «Abbiamo ricevuto il "conto" per il pomeriggio di gioco. 36 dollari per qualche spuntino e altre spese? Seriamente? Spero tu ti sia divertita a portare avanti il tuo piano per fare soldi. E grazie per l'"ospitalità"».

Brianna non crede di aver fatto nulla di male e, anzi, ci ha tenuto a spiegare per filo e per segno in cosa consistessero quei 36 dollari: «Quando suo figlio era qui da me ho preso degli appunti su ciò che ha fatto e usato. Ho inserito nel conto il cibo che ha mangiato, il sapone per lavarsi le mani, la corrente elettrica per aver giocato per 45 minuti. Poi ha versato della spremuta d'arancia sul tappeto, quindi ho aggiunto il costo della pulizia».

La mamma ha inviato per messaggio la lista dei "prezzi", tra cui leggiamo anche "Uso del pennarello per 10 minuti". Gli utenti non hanno minimamente apprezzato il gesto di Brianna e hanno sottolineato quanto la richiesta fosse ridicola: «Posso mandarti una richiesta su Venmo per il tempo passato a guardare questo video?», «Lo hai ospitato perché è amico dei tuoi figli, non è una transazione», «Questo è il modo giusto affinché i tuoi bambini non abbiano più amici», «Mi devi 8 dollari per aver esaurito la mia pazienza».

